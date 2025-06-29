Он не мог добраться до дома.

Вечером 28 июня спасатели ковровского муниципального отряда занимались поисками мужчины с переломом ноги. Он был в лесу и не мог самостоятельно добраться до дома. Работники «Скорой помощи» также не могли приехать к пострадавшему.Как рассказал один из сотрудников поисково-спасательного отряда в блоге «Земетки спасателя», мужчина с переломом ноги находился в лесном массиве «Черный дол», который расположен к югу от Коврова.Спасатели меньше чем за час смогли отыскать пострадавшего и эвакуировали его на аварийно-спасательном автомобиле. После этого мужчину доставили в больницу.