Управление образования Казани готовит крупный международный форум, который соберёт около 3 тысяч участников.

Управление образования Казани готовит крупный международный форум, который соберёт около 3 тысяч участников. По данным портала госзакупок, мероприятие состоится в исторической части города, а все расходы покроет городской бюджет.В программе форума — пленарное заседание, тематические встречи и обсуждения. Ожидается участие более 60 спикеров, из которых 40 приедут из других регионов. Для зрителей организуют онлайн-трансляцию, а для почётных гостей проведут гала-ужин на 100 человек.Общая стоимость мероприятия составит 20 миллионов рублей.