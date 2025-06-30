Воспользоваться им смогут граждане, имеющие право на льготы.

Во Владимирской области рассматривается инициатива по внедрению социального проездного билета, предназначенного для ряда категорий жителей.Соответствующий проект документа, подготовленный региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства, уже на портале правовой информации, где сейчас проходит этап публичного обсуждения, который продлится до 2 июля.Новый проездной будет действовать на протяжении одного месяца, предоставляя владельцам фиксированное количество поездок на городских и пригородных автобусных маршрутах. Воспользоваться им смогут граждане, имеющие право на социальные льготы: в их число войдут инвалиды, ветераны, пенсионеры, многодетные семьи, а также лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций.Предполагается, что количество доступных поездок будет варьироваться. Для городских маршрутов (включая Владимир и Ковров) – 35 поездок в месяц. На маршрутах регулярных перевозок внутригородского сообщения – 30 поездок в месяц. Для пригородных направлений – 10 или 20 поездок, в зависимости от выбранного варианта.Полная стоимость проездного будет рассчитываться исходя из текущих тарифов на автобусные перевозки, однако льготникам будет предоставлена 50% скидка от этой суммы.Ранее , что путешествия по Владимирской области сделали комфортнее для туристов.