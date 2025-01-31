В центре Судогды развалился старый дом. Аварийное здание №5 на улице Ленина, в самом сердце города, давно требовало или капитального ремонта, или сноса. Однако здание решило не ждать

В центре Судогды развалился старый дом. Аварийное здание №5 на улице Ленина, в самом сердце города, давно требовало или капитального ремонта, или сноса. Однако здание решило не ждать каких-либо действий и частично обрушилось. 30 января у него рухнула стена. Об инциденте сообщили в администрации Судогодского района. Пострадавших удалось избежать — в доме никто не живет,