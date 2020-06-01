01.06.2020

2020-06-01 11:45:04

Во Владимирской области грибной сезон начался с рекордов

Отличная новость для тех, кто самоизолировался на дачах или деревнях. Жители Владимирской области делятся в соцсетях фотографиями своих небывалых для этого времени грибных находок.



Целые корзины маслят и даже подберёзовиков всего за несколько минут прогулки по лесу, рассказывают жители Ковровского района. Для конца мая это большая редкость, обычно такие грибные уловы характерны для середины лета, отмечают любители тихой охоты. Вероятно, так природа отреагировала на обилие осадков весной.