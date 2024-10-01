Новый антициклон принесет во Владимирскую область теплую и сухую погоду Начало октября обещает...

Новый антициклон принесет во Владимирскую область теплую и сухую погодуНачало октября обещает быть достаточно приятным, без облачной погоды и проливных дождей, без ночных заморозков и осадков, что вполне соответствует ожидаемым условиям этого времени годаВ начале месяца новый антициклон в Европейской части России обеспечит преимущественно солнечную и сухую погоду.- После дождей и похолодания в последние дни сентября, в начале второго осеннего месяца в центр Европейской России выйдет очередной антициклон, который вновь сформирует преимущественно солнечную и сухую погоду, — сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.Жителей Владимира и области ожидает почти классическое старое бабье лето. Во вторник и пятницу температура днем будет умеренной, колеблясь между плюс 15 и плюс 17 градусов, что на шесть–семь градусов выше климатической нормы.В среду возможен уже более теплый день с температурой плюс 20–22 градуса, а в четверг температура составит около плюс 19–21 градус. Ночные температуры будут комфортными - +7..+10 градусов.Завтра (1 октября 2024 года) погода во Владимире и области будет малооблачная, без осадков. Температура воздуха до +17°C. Ночью столбик термометра опустится до +6..+7°C.Ветер восточный, до 9 м/cАтмосферное давление 757-759 мм ртутного столбаФото сгенерировано нейросетью Kandinsky