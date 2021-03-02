Он зарезал женщину, с которой сошелся в Александрове.

Он зарезал женщину, с которой сошелся в Александрове.Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 55-летнему гражданину ближнего зарубежья, незаконно пребывавшего на территории России.Следствием и судом установлено, что в 2012 году гражданин ближнего зарубежья поселился в городе Александрове у местной жительницы. При этом, мужчина проявлял агрессивное поведение по отношению к сожительнице, о котором женщина не сообщала в правоохранительные органы. 9 октября 2013 года между ними возникла очередная ссора, в ходе которой обвиняемый нанес 38-летней потерпевшей смертельные ножевые ранения.Скрывшись, он перемещался по различным регионам, старался селиться в центрах для лиц, не имеющих определенного места жительства и занятий, представлялся вымышленным именем. И даже Ярославской области пешком добрался до Костромы, где вновь совершил особо тяжкое преступление, и был задержан правоохранительными органами, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: СК по Владимирской области