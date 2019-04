Сын знаменитого гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик дебютировал за рулем болида Ferrari на тестах в Бахрейне. Ранее 20-летний пилот не имел опыта управления современным болидом королевских гонок. Прошлый сезон Шумахер-младший провел в европейской Формуле-3, став чемпионом турнира.

Сын знаменитого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик дебютировал за рулем болида Ferrari на тестах в Бахрейне. Ранее 20-летний пилот не имел опыта управления современным болидом "королевских гонок". Прошлый сезон Шумахер-младший провел в европейской "Формуле-3", став чемпионом турнира.Напомним, что Мик был принят в академию Ferrari в январе 2019 года. 3 апреля он сядет за руль болида команды Alfa Romeo, чтобы протестировать машину.A Schumacher. A Ferrari. @SchumacherMick drives out for the first time for @ScuderiaFerrari #F1Testing pic.twitter.com/xGnrYBCUsr— Formula 1 (@F1) 2 апреля 2019 г.Напомним, что Шумахер-старший является семикратным чемпионом "Формулы-1". В декабре 2013 года он получил серьезную черепно-мозговую травму на горнолыжной трассе во Франции. С тех пор он борется за жизнь. На данный момент родственники Шумахера не разглашают подробностей о состоянии спортсмена.