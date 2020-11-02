Лжесотрудник электросетевой компании заключил фиктивный договор на поставку 24 километров кабеля.

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Владимирской области получили оперативную информацию о том, что неизвестный пытается мошенническим путём завладеть кабельно-проводниковой продукцией, которую изготавливает предприятие во Владимирской области.Оказалось, в июне текущего года в адрес предприятия-изготовителя обратился мужчина, якобы представляющий интересы федеральной электросетевой компании, и сообщил о готовности заказать 24 км кабеля на сумму более 14 миллионов рублей. Оплату заказчик обязался произвести после получения товара.В течение нескольких месяцев мужчина дистанционно обсуждал условия исполнения договора, а также предоставил документы, внешне схожие с теми, которые использует в обороте компания, чьим представителем он себя преподнёс.Общение с представителями предприятия он вёл по телефону и через электронную почту, доменное имя которой содержало название электросетевой компании. Но, как выяснили оперативники, работники организации, от имени которой действовал заказчик, на завод не обращались, а электронная почта, с которой поступали документы, лишь повторяет название компании, но не имеет к ней отношения.Дальнейшее взаимодействие предприятия-изготовителя и заказчика, а также заключение договора, проходило под контролем УЭБиПК УМВД России по Владимирской области и ГУЭБиПК МВД России.В середине октября предприятие, исполняя договор, направило продукцию по заранее согласованному адресу. По пути следования автомобиль с грузом сопровождали оперативники.Подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, 36-летний житель Воронежа, задержан полицейскими при силовой поддержке Росгвардии во время получения груза в Липецке.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».Мужчина заключён по стражу.Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого, продолжаются. Следователям и оперативникам предстоит выяснить цель, для которой злоумышленник заказал крупную партию кабеля, и возможную причастность к совершению данного преступления иных лиц.