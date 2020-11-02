Накануне Владимирская область поставила новый антирекорд по коронавирусу. 103 заболевших на утро воскресенья. Больше было только в пятницу, когда прибавка за сутки составила 101 человек.

Накануне Владимирская область поставила новый антирекорд по коронавирусу. 103 заболевших на утро воскресенья. Больше было только в пятницу, когда прибавка за сутки составила 101 человек. На сегодня новых заражённых ровно 100. Всего больных в нашем регионе 9 810. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (21 новый пациент за сутки). На втором месте Гусь-Хрустальный