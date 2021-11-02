Как изменится Загородный парк? Московские проектировщики продемонстрировали жителям Владимира...

Как изменится Загородный парк? Московские проектировщики продемонстрировали жителям Владимира концепцию благоустройства этой территории. Какие новые объекты оживят пространство парка? И когда можно будет увидеть финальную версию? Расскажем в нашем репортаже.Владимирцы хотят, чтобы в Загородном парке были пешеходные дорожки и пляжный отдых. Это показал опрос горожан, проведенный осенью. Сейчас концепция благоустройства парка уже на финишной прямой.Алексей Хлыстов, генеральный директор Центра инновационных технологий градостроительства:- Идея сделать качественную пешеходную прогулочную зону. И дополнить ее объектами досуга и сервиса - к ним относится амфитеатр и выставочная зона.Территорию "Загородного" планируется поделить на зоны: лесопарковую - с пешеходными, велосипедными и лыжными маршрутами, водную - с пляжем. Будет также зона для культурных мероприятий и туристическая - с кафе и ресторанами. При этом предполагается по-максимуму сохранить зеленые насаждения. Ведь в этом особенность парка.Алексей Хлыстов, генеральный директор Центра инновационных технологий градостроительства:- Был повторный выезд на местность. В том месте, где у нас планировались пешеходные дорожки, мы поняли, что в вырубке деревьев нет необходимости. Все удастся сохранить в том виде, что сейчас есть.По словам жителей Владимира, парку не хватает самых банальных объектов - лавочек, освещения и детских площадок.Галина, жительница г. Владимира:- Я хожу часто с внуками сюда. И хотелось, чтобы детская площадка была красивой и облагороженной, чтобы чистый песочек был и аттракционы красивые.Наталья и Михаил Яровиковы признаются: в парке бывают редко. Приходят сюда исключительно из-за запаха сосен.Наталья и Михаил Яровиковы:- Здесь воздух вообще шикарный. Здесь хотелось бы быть чаще. Может быть, точки с едой. Кафе, да! Было бы очень. Здесь не хватает кафе, кстати.Реконструкции парк ждет уже больше четверти века, рассказывает директор "Загородного" Светлана Мартыненко. Инфраструктура, оставшаяся со времен Советского Союза постепенно ветшала. Старые аттракционы списывали и, в конечном итоге, территория парка превратилась в пустырь. Предприниматели построили здесь площадку для лазертага, веревочный парк и водный стадион, но для возрождения Загородного этого мало.Светлана Мартыненко, директор Загородного парка:- Для нас это важно очень. Потому что парк наш любят, он самый зеленый. Самый востребованный для отдыха в любое время года. Поэтому мы, конечно, ждем этой реконструкции очень.Проект концепции благоустройства Загородного парка будет доработан в течение месяца, финальную версию горожане увидят в конце ноября.Анастасия Сахарова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».