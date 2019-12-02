Сплошное радиолокационное поле будет создано, чтобы отслеживать ситуацию возле границ России. Оно будет фиксировать пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сплошное радиолокационное поле будет создано, чтобы отслеживать ситуацию возле границ России. Оно будет фиксировать пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российские военные получили уникальное средство дальней разведки. Таких в мире ещё нет. Новая станция называется "Контейнер", она заступила на боевое дежурство в воинской части в Мордовии. Система, в том числе, способна обнаруживать стелс-самолеты на дальности три тысячи километров. И может контролировать пространство в акваториях Балтийского, Чёрного и Средиземного морей.В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, как в случае с системой предупреждения о ракетном нападении, сказали в Минобороны. Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление, сообщает "Интерфакс".