После многочисленных проблем на маршрутах, которые выявили недавние морозы и обильные снегопады.

После многочисленных проблем на маршрутах, которые выявили недавние морозы и обильные снегопады."Трезво взвесив свои силы, компания признала, что не справляется с нынешним объемом перевозок. И она уходит с 5 городских маршрутов. Причины разные - от состояния самих автобусов до дефицита кадров", пояснили нам ситуацию в мэрии.Также "Вестям" сообщили, что с марта на освободившиеся маршруты выйдет новые перевозчики. А первую очередь, это муниципальная компания "Владпассажиртранс". Кто еще заменит автобусы "АДМ" и на каких именно маршрутах обещано рассказать немного позднее.Напомним, что новая рабочая неделя опять началась с жалоб в соцсетях наА немногим ранее выяснилось, что во Владимире половина автобусов компании "АДМ" не выходила на маршруты в морозы. В итоге,В мэрии состоялась серия встреч с учредителем компании-перевозчика, в ходе которой была достигнута договоренность, что если до 28 февраля не будет восстановлена необходимая численность подвижного состава,