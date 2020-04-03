03.04.2020

2020-04-03 17:15:11

Во Владимирской области семье погорельцев помогают строить дом всем миром

Построить дом всем миром. Такую акцию запустили в помощь семье Жериховых. В феврале у них сгорел дом в деревне Новое Полхово. Семья осталась без жилья, одежды, но не без поддержки.

Даже сегодня от этой истории ком в горле, говорит Ольга Жерихова. В феврале семья пережила страшный пожар. Их дом в деревне Новое Полхово вспыхнул за минуты.

Ольга Жерихова, жительница деревни: «Ушла на работу. А в 9 часов мне позвонили, сказали, что у меня горит дом. Сначала я, конечно, не поняла, думала, это у соседей горит. Сразу не поняла, действительно, не поверила».

Сгорело все. Придомовые постройки, жилая территория. Еще недавно семья Жериховых планировала закончить ремонт: утеплить веранду, оборудовать детскую. Очень переживал маленький Рома - сын Ольги. В пожаре пострадали его домашние любимцы.

Ольга Жерихова, жительница деревни: «Маленький-то все видел своими глазами, очень переживал, вечером плакал, спать ложился даже не мог уснуть. У него тут игрушки сгорели, попугайчик, черепашка. Все его любимое - все сгорело».

Откликнулись люди. Многие приносили вещи, детские игрушки, помогали деньгами. Большую поддержку оказала Судогодская администрация, члены местной "Единой России" и предприятие "Коммунальщик", где работает муж Ольги Петр. Они запустили акцию "Построим всем миром". Деньги для нового дома присылали даже жители Москвы. Он будет больше прежнего и его построят из пеноблоков, чтобы не допустить пожара вновь.

Павел Кузнецов, директор МКП «Коммунальщик»: «С нашей стороны была разработана проектная документация, план дома был составлен с собственниками этого жилья. Проект получился на миллион шестьсот. Конечно, что печально, миллион шестьсот это до повышения доллара. Строительные материалы тоже от этого варьируются, поэтому, я думаю, сумма тоже изменится в этом вопросе».

Семья мечтает скорее вернуться в родную деревню. Работы начнутся уже скоро, новый дом будет готов к началу осени, обещают специалисты. А пока - участок под охраной. Семейной собаки Джека. У него дом уже есть.

Ольга Павловская, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»