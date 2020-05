Действующие победители футбольной Лиги чемпионов из английского Ливерпуля не оставляют надежды подписать форварда сборной Германии и клуба РБ Лейпциг Тимо Вернера. Инсайдеры сообщают, что нападающий получил личное предложение с обозначенной зарплатой – 10 млн евро в год и бонусы.

Действующие победители футбольной Лиги чемпионов из английского "Ливерпуля" не оставляют надежды подписать форварда сборной Германии и клуба "РБ Лейпциг" Тимо Вернера. Инсайдеры сообщают, что нападающий получил личное предложение с обозначенной зарплатой – 10 млн евро в год и бонусы.#Liverpool are in advanced talks with Timo #Werner. The german striker is the first choice of Jurgen #Klopp. #Reds have offered to him a 5-years contract with a wages of €10M (bonuses inclused) and are working to reach an agreement with #Leipzig. #transfers #LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 2, 2020В истории этого возможного трансфера имеет место встречное движение: Вернера очень хочет тренировал наставник "красных" Юрген Клопп, а сам футболист также также не раз говорил, что мечтает поработать с соотечественником. Из-за этого Тимо даже отказался переходить в стан чемпиона Германии мюнхенской "Баварии"."Ливерпуль" работает над сделкой и с "РБ Лейпциг", и самим игроком, и, как сообщает журналист Николо Скира, "переговоры находятся на продвинутой стадии". Мерсисайдцы, якобы, предложили немцу 5-летний контракт с зарплатой 10 млн евро в год, включая бонусы за клубные успехи. В "Лейпциге" Тимо еще недавно получал 3 млн евро в год, а с прошлого года имеет зарплату в два раза больше.