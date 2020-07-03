03.07.2020

2020-07-03 15:10:03

Владимирская студентка стала победительницей конкурса Моя страна - моя Россия

Выпускница этого года Владимирского института туризма и предпринимательства стала победительницей 17-го Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия". На него Эрика Федько представила анимационную программу, которая популяризирует народные художественные промыслы России среди школьников и студентов. Эрика стала победительницей в номинации "Моя гостеприимная Россия".

-В черном ящике находится то, что называлось "холодок на развилочках". Внимание! Что в черном ящике? Ответ: веер.

Почему символ Твери - козёл? За что это животное так любят в одном из древних российских городов. А знаете что подносы разрисовывать начали не в Жостово, а в Нижнем Тагиле. А знаменитая гороховецкая лошадка не только детская игрушка, но и прекрасный сувенир. Обо всем этом в своей анимационной программе рассказала Эрика Федько - выпускница Владимирского института туризма и предпринимательства победила в номинации "Моя гостеприимная Россия" Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия".

Эрика Федько, победительница конкурса, выпускница Владимирского института туризма и предпринимательства: "Я занималась народным творчеством, то есть народными танцами 13 лет, в ансамбле "Звоны". И душа так лежит к народному творчеству. Мне интересно. И когда мы создавали проект, придумывали различные вопросы, мы старались охватить всю Россию, и поэтому мы, когда обращались к какому-то промыслу определенного региона, узнавали что-то интересное".

Этот проект Эрика готовила вместе с научным руководителем. Курсовая работа переросла в дипломную, а потом стала проектом, которым заинтересовались в России. Это огромное подспорье в развитии внутреннего туризма.

Надежда Преснова, старший преподаватель Владимирского института туризма и предпринимательства: "Соединив различные промыслы, то есть такие необычные вопросы в ходе анимационной программы, они позволяют больше узнать, запомнить, в первую очередь, и привлечь внимание к тому, что промыслы на сегодня являются одним из символов России. У каждого региона есть свои бренды, своя какая-то вещь, которая известна за пределами региона".

Проект пригодится и преподавателям. С его помощью можно знакомить школьников и студентов с народными промыслами. Во Владимирском институте туризма есть музей образцов творчества народных мастеров. Увидеть там можно и ростовскую финифть, игрушки из Ростова-на-Дону, фарфор из Дулёва и Гжель. Есть и лаковые шкатулки из Мстёры, а вот знаменитой Мстёрской вышивки белой гладью нет. Этот промысел уже утрачен.

Вера Куликова, Александр Чунаев.

"Вести-Владимир"