А для этой птицы не требуется дополнительных ярких красок - ее и так видно издалека. В парке "Старые сады" была замечена зеленушка - её еще называют "канарейкой из леса".

А для этой птицы не требуется дополнительных ярких красок - ее и так видно издалека. В парке "Старые сады" была замечена зеленушка - её еще называют "канарейкой из леса".Похожа она на воробья, только оперение ярко-жёлтого цвета с зеленоватыми оттенками. У самцов окрас ярче, чем у самок. И ее очень легко найти в лесу - она выделяется на фоне деревьев. А в осеннее и зимнее время зеленушку можно встретить в воробьиной стае. Особенностью является и то, что летает птица, как летучая мышь.Средняя продолжительность жизни зеленушек аж тринадцать лет.