Во Владимире на месте стоянки первобытного человека Сунгирь откроют археологический природный парк

Во Владимире на месте стоянки первобытного человека Сунгирь откроют археологический природный парк, - сообщил советник гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по стратегическому развитию и науке Олег Рыжков. Объект появится к 1000-летию Суздаля.«На этом месте великолепный склон, с которого открывается именно тот вид, который обладает ценностью, на ландшафт Владимирского края. Именно он побудил первобытных людей выбрать здесь место для стоянки», - отметил руководитель.Переговоры с потенциальными инвесторами уже ведутся. Предполагается, что парк станет не только местом, где можно получить археологическую информацию, но и провести время с семьёй.Кроме того, в октябре следующего года во Владимиро-Суздальском музее откроют постоянную экспозицию о Сунгире. На выставке представят сунгирские находки. Акцент сделают на ландшафте эпохи и занятиях первобытного человека.