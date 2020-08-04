В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела он арестован и находится под стражей. Транспортные средства возвращены законным владельцам.

28 июля сотрудники полиции во Владимире задержали ранее судимого 20-летнего безработного жителя областного центра. Он подозревался в краже велосипеда. Транспортное средство, оборудованное детским креслом, было оставлено владельцем в подъезде на первом этаже одного из домов по улице Краснознаменная города Владимира. Ущерб составил 12 тысяч рублей.В ходе расследования выяснилась причастность молодого человека к еще одной краже, совершенной в августе 2018 года. Предметом преступного посягательства также стал велосипед. Оперативники изъяли похищенное имущество у фигуранта.В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела он арестован и находится под стражей. Транспортные средства возвращены законным владельцам.Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям на территории областного центра, сообщает областное УМВД