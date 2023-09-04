Владимирская область поучаствует во Всероссийской новогодней выставке ëлок. С 1 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 в Москве на ВДНХ установят 89 живых елей – по одной от каждого субъекта РФ,

Владимирская область поучаствует во Всероссийской новогодней выставке ëлок. С 1 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 в Москве на ВДНХ установят 89 живых елей – по одной от каждого субъекта РФ, сообщили в пресс-службе правительства 33-его региона. Символ нового года каждый субъект украсит в традиционном народном стиле. К декорированию привлекут дизайнеров, флористов, экспертов моды.