В торжественной обстановке семь иностранных граждан дали клятву соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации.

В ОМВД России по Петушинскому району состоялась торжественная церемония принятия Присяги на верность Российской Федерации иностранными гражданами.Уроженцы бывших союзных республик, изъявивших желание стать гражданами России, по очереди зачитали текст Присяги, поклявшись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы человека, уважать культуру, историю и традиции России.Обращаясь к новым согражданам, полицейские и общественники, присутствовавшие на мероприятии, пожелали с честью нести звание гражданина России и быть верными стране.