Большинство российских архиереев и священнослужителей приняли участие в голосовании по вопросу о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала Россия 24.

Большинство российских архиереев и священнослужителей приняли участие в голосовании по вопросу о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24" в субботу, 4 июля. При этом он оговорился, что специально данные о явке священнослужителей не собирались.Комментируя высокий результат (за обновление Конституции высказались более 78 процентов проголосовавших), митрополит Иларион отметил то, что поправки были опубликованы своевременно, поэтому люди могли их изучить, а также то, что они носили разнообразный характер и каждый человек нашел в них что-то важное именно для него.Так, по его словам, для верующих особую значимость имеет то, что в Конституции теперь упоминается вера в Бога. Кроме того, соответствующий пункт Конституции теперь объединяет все традиционные конфессии страны.Священнослужитель напомнил, что, когда поправки к Конституции только разрабатывались, под председательством святейшего патриарха Кирилла собрался Межрелигиозный совет России, который включает представителей православия, ислама, иудаизма и буддизма, и Межхристианский консультативный комитет, куда входят представители христианских конфессий РФ. И на этом совместном заседании было принято об этой поправке, а также о необходимости внесения в Конституцию пункта о браке как союзе между мужчиной и женщиной."Вот если бы даже только две эти поправки были, все равно все верующие нашей страны за них проголосовали бы", —подчеркнул митрополит Иларион.С 4 июля, согласно указу президента России Владимира Путина, поправки в Конституцию вступают в силу.