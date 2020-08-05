Сегодня в областном Центре изобразительного искусства откроется "Арт-мастерская XXI".

Сегодня в областном Центре изобразительного искусства откроется "Арт-мастерская XXI". Владимир станет одной из шести площадок всероссийского форума молодежных творческих мастерских. В рамках проекта по городам России путешествуют более 120 работ лучших молодых художников из разных регионов страны. Направления - живопись, графика, скульптура, арт-фото и цифровое искусство. Наряду с молодыми авторами свои работы продемонстрируют и руководители мастерских, а также признанные мастера изобразительного искусства. На выставочных площадках пройдут лекции, дискуссии и мастер-классы.