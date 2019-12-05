В Перми автомобиль Lada Priora без водителя несколько минут кружил по Монастырской улице. Люди безуспешно пытались его остановить, но сделать это удалось лишь владельцу машины, выбежавшему из дома в одних трусах.

В Перми автомобиль Lada Priora без водителя несколько минут ездил кругами, не обращая внимания на отчаянные попытки его остановить.Инцидент произошел в среду утром, 4 декабря, на улице Монастырская. Машина внезапно тронулась с места и поехала. Ее передние колеса были повернуты, и поэтому Priora ездила по кругу, препятствуя движению других автомобилей.Очевидцы безуспешно пытались остановить "взбесившуюся" машину, которая, как минимум, один раз задела автомобиль, не успевший перед ней проскочить.Спустя несколько минут в одних трусах выбежал хозяин упрямой машины. После пары попыток ему удалось разбить боковое окно и заглушить мотор.Точная причина странного поведения автомобиля пока не называется, по одной из версий, двигатель самостоятельно завелся из-за некорректной работы сигнализации.