Боец с позывным Батыр в мирной жизни – обычный строитель. Руководил несколькими бригадами. Возводил дома. В зону СВО ушел добровольцем в апреле 23-го. Служил наводчиком мотострелкового

Боец с позывным Батыр в мирной жизни – обычный строитель. Руководил несколькими бригадами. Возводил дома. В зону СВО ушел добровольцем в апреле 23-го. Служил наводчиком мотострелкового отделения. В сентябре того же года, выполняя боевую задачу, попал под обстрел вражеского миномета. Чтобы остаться в живых, вместе с боевым товарищем Батыр вынужден был прыгать с большой высоты.