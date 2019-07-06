В матче за Суперкубок России петербургский Зенит на поле ВТБ Арены в Москве встречается со столичным Локомотивом. Первый тайм противостояния завершился вничью – 1:1.

В матче за Суперкубок России петербургский "Зенит" на поле "ВТБ Арены" в Москве встречается со столичным "Локомотивом". Первый тайм противостояния завершился вничью – 1:1.Счет в игре на седьмой минуте открыл нападающий сборной России и железнодорожников Федор Смолов, которому ассистировал Рифат Жемалетдинов, а в составе "сине-бело-голубых" забил Сердар Азмун после того, как ему мяч при помощи рикошета скинул Артем Дзюба.Напомним, петербуржцы получили право на игру в Суперкубоке, став чемпионами страны, а москвичи – за победу в Кубке России.