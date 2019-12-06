В Прямом эфире – Татьяна Егорова, книга которой Андрей Миронов и Я вызвала в свое время большой скандал. В ней актриса рассказала о своей любви и отношениях с Андреем Мироновым и о нравах, царивших в Театре сатиры. Несколько лет актриса хранила молчание, но теперь решилась на интервью.

В "Прямом эфире" – актриса Татьяна Егорова, книга которой "Андрей Миронов и Я", вышедшая 20 лет назад, вызвала большой скандал в театральном мире и не только.В ней актриса рассказала о своей любви и отношениях с Андреем Мироновым, а также о нравах, царивших в Театре сатиры, когда она пришла туда молоденькой девушкой.Егорова, по сути, первой среди российских актрис откровенно рассказала о сексуальных домогательствах – в частности, со стороны руководившего тогда театром Валентина Плучека.Несмотря на то, что в книге все персонажи упоминаются под прозвищами, реальных прототипов "вычислили" сразу, и разразился скандал.Многие считали, что Егорова очернила память великих деятелей искусства, а Александр Ширвиндт после выхода этой автобиографии назвал Татьяну хоть и талантливой актрисой, но "больной".Ольга Аросева, со своей стороны, отметила, что актриса заблуждалась относительно "эксклюзивности" ее любовных отношений с Мироновым, нелицеприятно отзывались об изложенном в книге и другие коллеги Егоровой.Открыто поддержала ее только Наталья Селезнева. Она уверяла, что все написанное в книге – сущая правда, а Андрей Миронов "бежал к ней в трудные минуты, несмотря на своих жен и других женщин".Последние годы Егорова хранила молчание – не давала интервью, жила замкнуто. Несколько лет назад она похоронила мужа — сценариста Сергея Шелехова, который, по признанию актрисы, стал второй настоящей любовью после Миронова.Сейчас актриса говорит, что написала бы ту скандальную книгу по-другому, но все же не жалеет о сделанном. Егорова уверена, что этой книгой Андрею Миронову она "продлила жизнь".Почему сейчас она решилась на эксклюзивное интервью? Какими были ее отношения с Андреем Мироновым, его легендарной мамой и знаменитыми женами? Что отвечает на вопрос, куда пропала Наталья Селезнева?Что говорит об отношениях Марии Максаковой с матерью, об истории с внебрачным сыном Мишулина, и не жалеет ли, что не родила детей от Миронова?Об этом – в эксклюзивном интервью Татьяны Егоровой в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".