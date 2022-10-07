Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Утренний техосмотр Как во Владимире проверяют выходящие...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Утренний техосмотрКак во Владимире проверяют выходящие на маршрут автобусы и троллейбусы и куда жаловаться пассажирам в случае возникновения проблем?- Кошки для саперовКак кошки помогают нашим военным? Предприятие, которое выпускало мангалы, теперь производит снаряжение для саперов.- Сердце ПармыИстория о людях, которые не сдаются. На больших экранах - фильм по книге Алексея Иванова "Сердце Пармы". Владимирская премьера.