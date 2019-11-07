Именинник припомнил приятелю долг - 500 рублей

5 ноября житель города Кольчугино пригласил друзей к себе домой на празднование совершеннолетия. Ближе к ночи, в состоянии алкогольного опьянения припомнил 17-летнему приятелю про долг - 500 рублей – и потребовал его вернуть. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой именинник нанес гостю ножевое ранение в живот. Парень с трудом добрался до дома, где родные вызвали «скорую медицинскую помощь». Пострадавший прооперирован, находится под наблюдением врачей.Учитывая ситуацию и характеризующие данные, свидетельствующие о склонности подозреваемого к девиантному поведению, следователь СК России намерен ходатайствовать перед судом о его аресте, сообщает