29 января -10 февраля по новому стилю 1837 года - особая дата в истории мировой литературы. В этот день остановилось сердце Александра Сергеевича Пушкина.
29 января -10 февраля по новому стилю 1837 года - особая дата в истории мировой литературы. В этот день остановилось сердце Александра Сергеевича Пушкина. Точку в жизненном пути великого поэта поставил выстрел Жоржа Дантеса, эхо которого не умолкает уже 185 лет.
Поэзия и свинец
Стоит признать, что даже на смертельных дуэлях лучшие люди Российской Империи демонстрировали тонкое чувство прекрасного - стреляли в обидчиков из настоящих шедевров оружейного искусства. Наглядным подтверждением этому служит пистолет работы мастера И.Сметанкина, который хранится в коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ). Он представляет собой великолепный образец дворянского дуэльного оружия Пушкинской эпохи.
Пистолет обладает восьмигранным стволом, выполненным из высококачественной стали. Грозное оружие заряжали крупнокалиберными (по современным меркам) свинцовыми пулями, высокой точности и убойности выстрела способствовали нарезные каналы. Пистолет украшает золотая насечка, выполненная под влиянием европейской школы: «И. Сметанкинъ» и цифра «2». Ствол, замочная доска и курок украшены скромно, но со вкусом - «цыганщину» истинные аристократы не признавали, особенно на таких сакральных вещах, как дуэльные пистолеты.
«Как известно, дуэльные пистолеты изготовляли парами, они были абсолютно идентичны. Друг от друга их отличают только цифры «1» и «2» на стволе. Пистолетную пару помещали в изящный ящик вместе с принадлежностями: зарядным шомполом, деревянным молоточком, стальной пулелейкой, пороховницей и меркой для пороха», - рассказывают в музее.
Оружие графа
Бесспорно, одна из самых интересных коллекций пистолетов в нашей губернии была у Владимира Семёновича Храповицкого - последнего предводителя владимирского дворянства. Многие образцы отечественного оружейного искусства, которыми владел граф, канули в небытие - виной тому вихрь социальных потрясений, обрушившийся на нашу страну в ХХ веке. К счастью, некоторые экспонаты чудом сохранились.
Особенно примечательна пара кремнёвых пистолетов. Специалисты говорят, что оружие изготовили в XVIII веке. Скорее всего, их использовали для самообороны на лесных дорогах, где риск встретить «лихих людей» был весьма велик.
«Удивительны украшения пистолетов: поясное изображение мужчины в высокой шапке, скомороха в рост, растительный орнамент и парные драконы, а набалдашник рукояти украшен изображениями женских фигурок со склоненной головой среди пышных растений и маскароном», - говорят в ВСМЗ.
Ещё один подарок потомкам от графа Храповицкого - кавалерийский пистолет первой четверти XVIII века. Мощное длинноствольное оружие принадлежало явно не рядовому бойцу - помимо высочайшего качества сборки экспонат выделяет загадочное украшение.
На замочной доске можно разглядеть весьма необычную гравировку - обнявшиеся фигурки фантастических существ. Специалисты не могут сойтись во мнении к какому «бестиарию» их отнести - греческому или славянскому. Одни видят в фигурках русалку и водяного, другие - сирен. А может быть, на оружии изображены ангелы смерти? Точный ответ на этот вопрос уже никто не даст...