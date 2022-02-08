29 января -10 февраля по новому стилю 1837 года - особая дата в истории мировой литературы. В этот день остановилось сердце Александра Сергеевича Пушкина.

29 января -10 февраля по новому стилю 1837 года - особая дата в истории мировой литературы. В этот день остановилось сердце Александра Сергеевича Пушкина. Точку в жизненном пути великого поэта поставил выстрел Жоржа Дантеса, эхо которого не умолкает уже 185 лет.Поэзия и свинецСтоит признать, что даже на смертельных дуэлях лучшие люди Российской Империи демонстрировали тонкое чувство прекрасного - стреляли в обидчиков из настоящих шедевров оружейного искусства. Наглядным подтверждением этому служит пистолет работы мастера И.Сметанкина, который хранится в коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ). Он представляет собой великолепный образец дворянского дуэльного оружия Пушкинской эпохи.Пистолет обладает восьмигранным стволом, выполненным из высококачественной стали. Грозное оружие заряжали крупнокалиберными (по современным меркам) свинцовыми пулями, высокой точности и убойности выстрела способствовали нарезные каналы. Пистолет украшает золотая насечка, выполненная под влиянием европейской школы: «И. Сметанкинъ» и цифра «2». Ствол, замочная доска и курок украшены скромно, но со вкусом - «цыганщину» истинные аристократы не признавали, особенно на таких сакральных вещах, как дуэльные пистолеты.«Как известно, дуэльные пистолеты изготовляли парами, они были абсолютно идентичны. Друг от друга их отличают только цифры «1» и «2» на стволе. Пистолетную пару помещали в изящный ящик вместе с принадлежностями: зарядным шомполом, деревянным молоточком, стальной пулелейкой, пороховницей и меркой для пороха», - рассказывают в музее.Оружие графаБесспорно, одна из самых интересных коллекций пистолетов в нашей губернии была у Владимира Семёновича Храповицкого - последнего предводителя владимирского дворянства. Многие образцы отечественного оружейного искусства, которыми владел граф, канули в небытие - виной тому вихрь социальных потрясений, обрушившийся на нашу страну в ХХ веке. К счастью, некоторые экспонаты чудом сохранились.Особенно примечательна пара кремнёвых пистолетов. Специалисты говорят, что оружие изготовили в XVIII веке. Скорее всего, их использовали для самообороны на лесных дорогах, где риск встретить «лихих людей» был весьма велик.«Удивительны украшения пистолетов: поясное изображение мужчины в высокой шапке, скомороха в рост, растительный орнамент и парные драконы, а набалдашник рукояти украшен изображениями женских фигурок со склоненной головой среди пышных растений и маскароном», - говорят в ВСМЗ.Ещё один подарок потомкам от графа Храповицкого - кавалерийский пистолет первой четверти XVIII века. Мощное длинноствольное оружие принадлежало явно не рядовому бойцу - помимо высочайшего качества сборки экспонат выделяет загадочное украшение.На замочной доске можно разглядеть весьма необычную гравировку - обнявшиеся фигурки фантастических существ. Специалисты не могут сойтись во мнении к какому «бестиарию» их отнести - греческому или славянскому. Одни видят в фигурках русалку и водяного, другие - сирен. А может быть, на оружии изображены ангелы смерти? Точный ответ на этот вопрос уже никто не даст...