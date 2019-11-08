В Сергиевом Посаде несколько многоэтажек уже полтора года обслуживает компания-невидимка. Никаких документов она не предоставляет, зато счета за воду завышает в разы. Несмотря на наличие в квартирах счетчиков, компания требует платить по нормативам. Есть ли у жителей шанс отстоять свои интересы?

В Сергиевом Посаде несколько многоэтажек уже полтора года обслуживает компания-невидимка. Никаких документов она не предоставляет, зато счета за воду завышает в разы. Несмотря на наличие в квартирах счетчиков, компания требует платить по нормативам. Есть ли у жителей шанс отстоять свои интересы?- Мы платим 4 куба воды, а так я должна платить за 4 человек 16 кубов. Есть разница? Есть разница? Огромная разница!Жители домов в Сергиевом Посаде в недоумении: уже полтора года их заставляют оплачивать отопление и горячую воду не по приборам учета, которые есть в каждой квартире, а по общим нормативам потребления.- Квитанции получаются в три, а то и в четыре раза больше, и долги со стороны ресурсоснабжающей компании высчитываются уже более 3,5 миллиона!Обслуживать дом ресурсоснабжающая компания "ИК "ЭС" начала в мае прошлого года. Тогда нареканий не было, и счетчики сразу приняли. Однако никаких актов после осмотра приборов учета на руки жителям не дали, а считать расход воды компания стала по-своему. Якобы, есть замечания. Какие именно — не говорят.- На наши требования — напишите или дайте пояснения письменные, или ссылку на законы какие-то — какие приборы учета вам нужны, — полное игнорирование ситуации!"Они должны в любом случае составить акт, потому-то они проверяли. В данном случае, если это осмотр, то это акт осмотра. Соответственно, после, по окончании этого акта осмотра, они могут принять какое-то решение — например, о том, что пломбы не соответствуют нормам действующего законодательства, — и попросить перепломбировать либо исправить эти недостатки", — говорит юрист Дмитрий Мордвинцев.Но вместо документов жители продолжают получать большие счета. За год выросли и тарифы – больше чем на 10 процентов. А состояние воды, наоборот, ухудшилось.- Во-первых, она пахнет бензином, во-вторых, надо слить целых две ванны, чтобы пошла горячая вода.Представители компании "ИК "ЭС" уверяют, что документы ими неоднократно высылались. А жильцы, по их мнению, сами не хотят исправлять ситуацию.- В письменном виде это вам отправлялось, главный инженер это подтверждает, есть акт замечаний.- А у вас есть подтверждение, что я получила этот акт замечаний?- Ну, он был отправлен вам и на электронную почту, и по телефону с вами связывались.После наших съемок жителям пообещали прислать, но так и не выслали никаких официальных документов. В ходе разбирательств вдруг выяснилось, что у ресурсоснабжающей компании вообще нет лицензии на работу.- Нам Ростехнадзор дал ответ, что данная организация лицензию не получала на право работы.Каким образом ресурсоснабжающая компания обслуживает дома на протяжении нескольких лет без необходимых разрешений — вопрос открытый.