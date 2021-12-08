Во время мероприятия власти планируют подписать 4-6 соглашений на сумму в 15 млрд рублей.

На «Суздаль Арене» с 9 по 11 декабря состоится Владимирский инвестиционный конгресс. В нём примут участие врио губернатора Александр Авдеев, полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, известные российские политики, бизнесмены, инвесторы и предприниматели. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.В числе 116 выступающих также заявлены заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, посол Швейцарии в России Кристина Мартин Ланг, основатель Askona Life Group Владимир Седов, председатель совета директоров группы компаний «Дымов» Вадим Дымов и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Полная программа опубликована на события.Основная цель − оценить структуру институтов и механизмов инвестиционного развития ЦФО.«Задача - дать возможность представителям регионов на одной площадке обсудить варианты сотрудничества по всем направлениям экономики», - подчеркнули в Белом доме.Во время мероприятия власти планируют подписать 4-6 соглашений на сумму в 15 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора Александр Авдеев во время прямой линии с населением.«Посмотрим сколько инвесторов будет готово. Ожидается, что новые предприятия создадут несколько сотен рабочих мест», - подчеркнул глава региона.В рамках форума будут работать 19 тематических секций, посвящённых разным сферам инвестиционной деятельности. Трансляция заседаний секций будет вестись на официальном портале конгресса – vladimirinvest.ru.