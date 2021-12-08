Ситуация в регионе тяжёлая. Это дал понять врио губернатора на прямой линии с населением. Она прошла в соцсетях и на госканале “Россия-24”. Александр Авдеев сказал, что по уровню

Ситуация в регионе тяжёлая. Это дал понять врио губернатора на прямой линии с населением. Она прошла в соцсетях и на госканале “Россия-24”. Александр Авдеев сказал, что по уровню вакцинации мы на последнем месте в ЦФО. Коллективный иммунитет в целом по области на уровне 40%, а надо, чтобы он был в два раза больше. У нас