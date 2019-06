Российская фигуристка, участница шоу Fantasy On Ice в Японии Евгения Медведева получила анонимное письмо с угрозами от одного болельщика, об этом сообщил трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр.

Российская фигуристка, участница шоу Fantasy On Ice в Японии Евгения Медведева получила анонимное письмо с угрозами от одного болельщика, об этом сообщил трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр."Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твое лицо в Японии. Все японцы ненавидят тебя. Уезжай обратно в Россию, – говорится в записке, которую опубликовал Вейр в социальной сети Twitter. – Убирайся из Японии и из "Крикет клуба". Ты черный и ужасный. Уходи из фигурного катания".IMPORTANT: One of our skaters received this message today from a “fan”. As a skating elder, I will not accept this behavior & I will not stand for the bullying of my skaters. You don’t have to be a fan of everyone, but you will respect them all. Keep your hate out of this world. pic.twitter.com/dLx1AiAETk— Johnny Weir (@JohnnyGWeir) 8 июня 2019 г.Вейр сообщил, что такую записку получил один из участников шоу Fantasy On Ice, а также заявил, что не одобряет такое поведение и не позволит издеваться над фигуристами. Также он призвал болельщиков держать ненависть подальше от мира фигурного катания.Евгения Медведева подтвердила, что данное послание было адресовано ей, написав в Instagram: "Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз. Сегодняшнее шоу прошло замечательно... Я не заслужила такого потрясающего друга как Джонни Вейр".