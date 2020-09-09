Если Михаил Ефремов и не знает знаменитой песни "Владимирский централ, ветер северный", у него может появиться повод ее выучить. Ходят слухи, что его могут направить обывать срок во ..

Если Михаил Ефремов и не знает знаменитой песни "Владимирский централ, ветер северный", у него может появиться повод ее выучить. Ходят слухи, что его могут направить обывать срок во Владимирскую область. На сайте появилась информация о том, что сейчас идет выбор между в Ярославской, Владимирской, Рязанской или Курской области. Об этом сообщил адвокат подсудимого Леонид Ольшанский.Дело в Пресненском суде о дтп со смертельным исходом, которое совершил Евфремов в состоянии алкогольного опьянения, закончилось приговором - восемь лет лишения свободы, взыскание в размере 800 тысяч рублей в пользу сына погибшего. Виновника также лишили прав на три года.Где проведет актер следующие четыре года жизни, пока не решено. Затем у него появится возможность подать на досрочное освобождение.