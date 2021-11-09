Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев провел личный прием граждан - в режиме...

Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев провел личный прием граждан - в режиме онлайн.Вопросы были самые разные: директор Детского центра из Покрова попросила помочь отремонтировать крышу. Несмотря на статус объекта культурного наследия регионального значения, здание находится в плачевном состоянии. Спикер Заксобрания в режиме онлайн обсудил вопрос с главой Петушинского района. Суздальский краевед Юрий Белов обратился по поводу предоставления помещения под Музей кино - Владимир Киселев попросил главу администрации Суздаля помочь. А жительница Владимира Наталья Иванова вышла с предложением внести изменения в областной закон о статусе многодетной семьи.Наталья Иванова, многодетная мама:- По областному законодательству многодетная семья считается, когда воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. А когда ребенку исполняется 18 лет, семья теряет этот статус. Но в моей ситуации то, что ребенку 18 лет, а он школьник, то есть ему перестают давать обеды или завтраки бесплатные. Соответственно, статус теряется и все пособия перестают оплачиваться.В ответ на жалобу многодетной мамы Владимир Киселев пообещал, что поможет решить эту проблему. Тем более, что она касается всех многодетных семей.Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Женщина обратилась с просьбой помочь в решение вопроса. Чтобы многодетные семьи, в которых ребенку уже исполнилось 18 лет, но он продолжает учиться в общеобразовательной школе, оставались в статусе многодетных семей. Ну, я думаю, сейчас мы этот вопрос с точки зрения закона рассмотрим и найдем какие-то пути решения.