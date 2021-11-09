Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев провел личный прием граждан - в режиме...
Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев провел личный прием граждан - в режиме онлайн.
Вопросы были самые разные: директор Детского центра из Покрова попросила помочь отремонтировать крышу. Несмотря на статус объекта культурного наследия регионального значения, здание находится в плачевном состоянии. Спикер Заксобрания в режиме онлайн обсудил вопрос с главой Петушинского района. Суздальский краевед Юрий Белов обратился по поводу предоставления помещения под Музей кино - Владимир Киселев попросил главу администрации Суздаля помочь. А жительница Владимира Наталья Иванова вышла с предложением внести изменения в областной закон о статусе многодетной семьи.
Наталья Иванова, многодетная мама:
- По областному законодательству многодетная семья считается, когда воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. А когда ребенку исполняется 18 лет, семья теряет этот статус. Но в моей ситуации то, что ребенку 18 лет, а он школьник, то есть ему перестают давать обеды или завтраки бесплатные. Соответственно, статус теряется и все пособия перестают оплачиваться.
В ответ на жалобу многодетной мамы Владимир Киселев пообещал, что поможет решить эту проблему. Тем более, что она касается всех многодетных семей.
Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области:
- Женщина обратилась с просьбой помочь в решение вопроса. Чтобы многодетные семьи, в которых ребенку уже исполнилось 18 лет, но он продолжает учиться в общеобразовательной школе, оставались в статусе многодетных семей. Ну, я думаю, сейчас мы этот вопрос с точки зрения закона рассмотрим и найдем какие-то пути решения.