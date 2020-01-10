Следователи возбудили уголовное дело после травмирования новорожденных в московском роддоме номер 27. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Дело в отношении заведующей роддома Марины Сармосян возбудили по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования новорожденных в московском роддоме номер 27. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.Дело в отношении заведующей роддома Марины Сармосян возбудили по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В данный момент она находится под домашним арестом. Несколько врачей учреждения отстранены от работы, полностью уволено руководство роддома.Сейчас расследуются четыре случая смерти детей либо рождения со серьезными осложнениями. При этом роддом номер 27 считался одним из лучших в столице и гордился тем, что здесь гораздо реже, чем в среднем по Москве, прибегают к процедуре кесарева сечения. Президент Лиги пациентов, член экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский считает, что от кесарева врачи отказывались умышленно – ради улучшения показателей роддома."В этом роддоме сложилась под влиянием главного врача, в чем, видимо, ее вина и есть, определенная школа отношения к беременным и к родам. В тех случаях, которые я успел изучить, в основном речь шла о том, чтобы не делать кесарево до последнего момента", – рассказал Саверский.Одна из потерпевших, рожавшая в данном учреждении второго ребенка, рассказала, что роды проходили тяжело, она просила врачей сделать кесарево сечение. Однако акушеры отказались провести это процедуру. Вместо этого они воспользовались так называемым приемом Кристеллера – начали давить на живот роженицы. При таком методе существует серьезный риск нанести вред младенцу. В результате у женщины родилась дочь с тяжелыми травмами: без ежедневной паллиативной помощи она не выживет.Теперь следствию и суду предстоит определить степень вины каждого из работников роддома, причастных к случаям травмирования детей.Сейчас в 27-й роддом сейчас назначен новый руководитель, медучреждение работает в обычном режиме.