В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился мужской спринт. Победу на дистанции 10 километров одержал норвежец Йоханнес Бе, показавший лучший результат дня – 24 минуты 37,6 секунды. Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебро, отстав от лидера на 13,7 секунды.

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился мужской спринт. Победу на дистанции 10 километров одержал норвежец Йоханнес Бе, показавший лучший результат дня – 24 минуты 37,6 секунды. Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебро, отстав от лидера на 13,7 секунды.Россиянин не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах. Логинов добыл первую медаль для сборной России на нынешнем чемпионате мира. Третий результат показал француз Фийон Майе (+16,5).Россияне Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко заняли соответственно 19-е и 33-е места.