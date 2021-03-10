Электрик и полицейские получили химические ожоги.

Электрик и полицейские получили химические ожоги.Это случилось при отключении электроэнергии у должников в общежитии на улице Суздальская областного центра. Долг составлял порядка 200 тысяч рублей.«Сотрудник филиала подвергся нападению с использованием газового перцового баллончика, в результате чего получил химические ожоги глаз и слизистой оболочки. Аналогичные повреждения получили сотрудники полиции участвующие в рейде», - сообщили в компании «ЭнергосбыТ Плюс».Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту применения насилия к сотруднику правоохранительных органов.Напомним, что в марте Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» возобновил ограничения электроэнергии в отношении «злостных» неплательщиков. В адрес 3 988 должников были направлены уведомления о возможном вводе ограничения в случае неоплаты задолженности, еще 45 597 клиентам были начислены пени за неуплату на общую сумму 2,9 млн рублей.На сегодня долги жителей Владимирской области за свет перед «ЭнергосбыТ Плюс» составляют 343,5 млн рублей.