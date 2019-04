После долгих поисков создатели сериала о британской королевской семье Корона выбрали актрису на роль принцессы Дианы. Столь ответственную задачу получили Эмме Коррин, для которой эта роль станет первой крупной.

После долгих поисков создатели сериала о британской королевской семье "Корона" выбрали актрису на роль принцессы Дианы. Столь ответственную задачу получили Эмме Коррин, для которой эта роль станет первой крупной, сообщает Hollywood Reporter.Коррин сыграет леди Ди в четвертом сезоне сериала на Netflix. В настоящий момент авторы "Короны" заканчивают работать лишь над третьим сезоном. Он должен выйти до конца 2019 года.Посмотреть эту публикацию в Instagramoverjoyed, over the moon and incredibly honoured ❤️ what a project to join @thecrownnetflixПубликация от Emma Corrin (@emmalouisecorrin) 9 Апр 2019 в 9:03 PDTДо этого Коррин снималась в фильме "Проступок" (Misbehaviour) вместе с Кирой Найтли, а также сериале "Пенниуорт" о дворецком Брюса Уэйна Альфреде Пенниуорте.Диана Фрэнсис Спенсер вышла за принца Уэльского Чарльза в 1981 году. Она много занималась благотворительностью. Леди Ди погибла в автомобильной аварии в Париже в августе 1997 года.