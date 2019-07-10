Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что Кремль считает преждевременным говорить о возобновлении полетов в Грузию. По его словам, ситуация будет мониториться, а ограничения запрет полетов — это абсолютно вынужденная мера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что Кремль считает преждевременным говорить о возобновлении полетов в Грузию.По его словам, ситуация будет мониториться, а ограничения запрет полетов — "это абсолютно вынужденная мера".Дмитрий Песков отметил: как только появятся признаки того, что ситуация для российских туристов, проистекающая из русофобских проявлений, нормализовалась, тогда и будет время для анализа и принятия каких-то других решений."Пока об этом говорить преждевременно", — цитирует ТАСС слова Пескова.Указ президента РФ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории России в Грузию, был подписан после того, как 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки из-за российской делегации, что привело к активизации русофобских настроений.Полеты временно приостановлены с 8 июля. Кроме того, власти попросили российских туроператоров и турагентов воздержаться от продаж путевок в Грузию.