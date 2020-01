В Еврокомиссии сегодня назвали неубедительными обвинения Ирана в обстреле украинского самолета и посоветовали ждать результатов расследования. Впрочем, единого мнения на Западе нет. Тем временем, сам Иран не возражает против международного расследования.

В Еврокомиссии сегодня назвали неубедительными обвинения Ирана в обстреле украинского самолета и посоветовали ждать результатов расследования. Впрочем, единого мнения на Западе нет. Глава НАТО Столтенберг, напротив, заявил, что нет оснований сомневаться в этой версии. Президенту Зеленскому, который сразу после трагедии призывал западных лидеров поделиться информацией, на основании которой они обвиняют Тегеран, сегодня позвонил госсекретарь США Помпео. Тем временем, сам Иран не возражает против международного расследования.Иранские авиационные власти впервые показали черные ящики разбившегося украинского Boeing. С ними уже работают специалисты. Расшифровывать иранцы собираются сами, но если не получится, обязательно обратятся за помощью.- Обнаруженные нами объекты не повреждены и готовы к изучению экспертами.Для изучения бортовых самописцев может потребоваться до двух месяцев. Для полной и всесторонней оценки данных были собраны 12 экспертных групп. Из того, что уже точно известно — Boeing был объят пламенем примерно 60-70 секунд. В районе тегеранского аэропорта в момент катастрофы находились и другие самолеты, и они не сообщали ни о чем подозрительном."Для нас очевидно, и мы можем с уверенностью утверждать, что самолет не был сбит ракетой. Как я уже говорил, самолет, охваченный огнем, находился в воздухе более, чем 1,5 минуты. И данные указывают на то, что пилот пытался вернуться в аэропорт", — сообщил Али Абедзаде, глава Организации гражданской авиации Ирана.Вылетел рейс с часовым опозданием. И это тоже стало почвой для конспирологических версий. Впрочем, отвергли и их. К задержке привела выгрузка багажа.Поучаствовать в расследовании Иран предложил Национальному совету по безопасности на транспорте США, ведь самолет американского производства. Тут, правда, есть проблема. Иран под американскими санкциями, и нужно дожидаться разрешения Минфина, на что может уйти больше года. Корпорацию Boeing тоже позвали. Также в Тегеран вылетели и десять канадских представителей. Граждане этой страны — 63 человека — самая большая группа иностранцев, находившихся на борту "Международных авиалиний Украины". Многие из них канадцы иранского происхождения, которые решили воспользоваться киевской стыковкой по пути в Торонто. Студенты с каникул, целые семьи. Большое горе для родственников, которых сейчас стоило бы поберечь от новых потрясений. Тем более, что настоящее расследование еще на ранней стадии. Но канадский премьер Трюдо накануне уже назначил виновных."У нас есть сведения из различных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Есть доказательства того, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух", — заявил Джастин Трюдо, премьер-министр Канады.Чтобы высказываться так однозначно, нужно обладать полной картиной произошедшего, иметь доступ к обломкам, на которых практически всегда остаются следы от попадания ракеты. Важно и состояние фрагментов тел погибших, а их только-только начали отправлять на экспертизу. Но слова Трюдо практически сразу повторил Борис Джонсон (на борту были четверо британцев). Очередное highly likely. Накинулись и на иранского посла.- Мы видели, как бульдозеры расчищают место катастрофы. Обычно же такого не происходит?- Авиапроисшествие — это очень технический вопрос. Я не могу судить об этом, вы не можете, главы МИД и премьеры тоже не могут. Разбираться должны эксперты, — ответил Хамид Баединижад, посол Ирана в Великобритании.А вот глава МИД Франции наоборот призвал воздержаться от поспешных выводов."Прежде чем заниматься спекуляциями, нам нужно установить истину, направить запрос иранским властям. Я хочу отметить, что они уже обратились за помощью к заинтересованным сторонам", — отметил Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции.За тех, кто познал истину, весь вчерашний день выдавали себя американские СМИ. Поначалу в США ссылались на некие источники в разведке, но накануне всплыл или был вброшен видеоконтент. Газета The New York Times опубликовала ролик, в котором, как утверждается, видно, как ракета сбивает Boeing. Снято якобы в западной части Паранда под Тегераном, неподалеку от того места, где упал самолет.Снимающий на мобильный не выдает себя. Он не удивлен и не испуган. Кто он такой, тоже не ясно. Первым видео выложил живущий в Лондоне иранец Нариман Гариб, который не является автором ролика. У себя в Twitter Гариб регулярно критикует иранские власти. За оценкой подлинности он обращается ко всем, кто может помочь. Почти сразу откликаются британцы из Bellingcat. Напоминает договорную игру. Репутация Bellingcat не раз вызывала вопросы в связи с другим расследованием — по малазийскому Boeing. Впрочем, Дональд Трамп высказался еще до этих публикаций."У меня есть свои подозрения. Я не хочу этого говорить, потому что у других людей тоже есть свои подозрения. Это трагическое происшествие. Но кто-то мог совершить ошибку на той стороне, не на нашей. Самолет летел в довольно опасном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Я лично не думаю, что этот вариант даже нужно рассматривать", — сообщил президент США Дональд Трамп.Трамп в сложном положении. Отсюда оговорки про ошибочные действия Ирана. Ведь соглашаясь с версией о ракете, президент США часть ответственности берет и на себя. Это он обострил ситуацию с Ираном. К тому же напрашиваются неприятные параллели: в 1988 году над Персидским заливом американский крейсер Vincennes сбил иранский Airbus А-300. Погибли 290 человек. Нет непоколебимой уверенности и в словах Майка Помпео, которого считают архитектором нынешнего кризиса."Нам нужно дождаться итогов расследования. Возможно, все произошло из-за технического сбоя. Но важно понять, не скрывают ли от нас что-то более серьезное. Американские граждане должны знать правду, если окажется, что катастрофа произошла из-за преступления иранских властей", — говорит госсекретарь США Майк Помпео.Но не прошло и суток, как госсекретарь сместил акценты."Мы считаем вероятным, что самолет был сбит иранской ракетой", — заявил Помпео.Больше всех прав требовать правды о катастрофе Boeing "Международных авиалиний Украины", конечно, у украинской стороны. Только данные объективного контроля могут дать полную картину того, что происходило над Тегераном через два часа после удара по американским базам в Ираке. Например, были ли над иранской столицей иностранные боевые самолеты или беспилотники, на которые могла среагировать иранская ПВО. Пока в Киеве выдерживают паузу."Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров, прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.Накануне украинский президент провел встречу с временным поверенным в делах США Кристиной Квин. Та передала ему некие важные сведения о катастрофе. Их уже изучают украинские эксперты.Тем временем, в США катастрофу под Тегераном уже приспосабливают для нужд политической борьбы. Кандидат Пут Буттиджич первым из демократов заявил, что пассажиры стали жертвой эскалации, и на США лежит ответственность за их гибель пассажиров. Трамп подразумевается по умолчанию.