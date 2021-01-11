Прогнозируется снижение температуры воздуха до 28 градусов ниже нуля.
По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 11 по 12 января на территории региона ожидается резкое похолодание. Прогнозируется снижение температуры воздуха до 28 градусов ниже нуля. Об этом сообщает Главное управления МЧС России во Владимирской области.
Ожидается пасмурная погода, небольшой снег.
Ветер
северный
, 2-4 м/с. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба. Спасатели предупреждают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с обморожениями, авариями на дорогах, отключениями электричества и нарушением в работе других систем жизнеобеспечения. Граждан просят одеваться теплее, а также долго не находиться на морозе.
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