Прогнозируется снижение температуры воздуха до 28 градусов ниже нуля.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 11 по 12 января на территории региона ожидается резкое похолодание. Прогнозируется снижение температуры воздуха до 28 градусов ниже нуля. Об этом сообщает Главное управления МЧС России во Владимирской области.Ожидается пасмурная погода, небольшой снег.Ветерсеверный, 2-4 м/с. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба. Спасатели предупреждают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с обморожениями, авариями на дорогах, отключениями электричества и нарушением в работе других систем жизнеобеспечения. Граждан просят одеваться теплее, а также долго не находиться на морозе.Фото: Pixabay