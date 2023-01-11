По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без...

По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без осадков.Атмосферное давление 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%.Магнитное поле спокойное. Ветер северо-восточный, 4-12 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -10…-12, днём до 9 градусов мороза.12 января почитается память святой Анисии. В народе этот день назывался «Анисьи зимние» или «Анисьи Желудочницы». В старину в этот день варили свиные желудки и резали гусей. По внутренностям животных гадали о зиме. Если селезенка была ровной и гладкой, то ожидали зимы суровой. Толстая печень в середине означала, что стужи начнутся с половины зимы, а широкая сторона печени к брюху обещала морозы и перезимья. В народе говорили: «Ко дню Анисьи холода над землей повисли».Фото: https://www.pxfuel.com/