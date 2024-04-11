Завтра, 12 апреля, во Владимирском планетарии пройдет праздничное мероприятие «Космические первопроходцы». В полдень возле входа в здание запустят ракету. А затем посетителям обещают

Завтра, 12 апреля, во Владимирском планетарии пройдет праздничное мероприятие «Космические первопроходцы». В полдень возле входа в здание запустят ракету. А затем посетителям обещают увлекательное путешествие в мир космонавтики. 12 апреля отмечается Международный день авиации и космонавтики. В 1961 году в этот день случилось невероятное на тот момент событие – первый раз в космос попал человек.