Супруги отвлеклись разговорами, а мужчина в это время открыто похитил из кошелька хозяйки 8 тысяч рублей, после чего скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово задержали подозреваемого в совершении грабежа.По версии следствия, злоумышленник подошел к 87-летнему местному жителю во дворе дома на Верхней Первомайской улице и стал настойчиво предлагать приобрести у него постельные принадлежности по привлекательной цене. Несмотря на отказ, он продолжил уговоры и проследовал за пожилым человеком в подъезд, а затем и в квартиру. Придя домой с незнакомцем, пенсионер рассказал жене о предложении купить товар. Супруги отвлеклись разговорами, а мужчина в это время открыто похитил из кошелька хозяйки 8 тысяч рублей, после чего скрылся.Отделом дознания ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 33-летнего приезжего, недалеко от места происшествия. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полиция предупреждает: уважаемые граждане, будьте осторожны! Не вступайте в общение с незнакомыми людьми, не впускайте их в свой дом. Велика вероятность того, что «гости» могут оказаться мошенниками, совершить кражу, другие преступления.Никогда не покупайте «с рук» какие-либо продукты, вещи, лекарства, бытовые или медицинские приборы. Приобретая что-либо «с рук», вы рискуете быть обманутыми!Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73