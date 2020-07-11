11.07.2020

2020-07-11 15:20:04

Во Владимире показали самую крупную жемчужину из музея-заповедника

11 июля считается днем рождения искусственного жемчуга. 127 лет назад японский предприниматель Микимото искусственно вырастил жемчужину в раковине моллюска.

Идею подсказал преподаватель Токийского университета.

Он опустил в море корзину с молодыми устрицами , между створками раковин положив песчинки. За 5 лет они обросли перламутром. Микимото - и это беспрецедентный факт - удалось получить первому в мире патент на это изобретение, касающееся биологических объектов.

Слоганом стали слова - "Я бы хотел охватить жемчугом шеи всех женщин мира" Сегодня жемчуг делают в промышленных масштабах. Как? Вырезают из устрицы часть стенки тела- мантию- она и выделяет перламутр. В этот кусочек помещают бусину и вновь имплантируют в устрицу, погружая в море. В естественной среде там формируется жемчужина. В погоне за количеством "жадные" предприниматели помещают в устрицу до 40 бусин.

Фирма Микимото - сегодня крупнейшая по поставке культивируемого жемчуга. Найти жемчуг- популярный туристический аттракцион в Китае. Выращивают жемчуг по всему миру- Северной Австралии, Бирме, Индии, США.

Но напомню, что до конца 19 века- Россия занимала 2-ое место в мире , после Индии, по экспорту РЕЧНОГО жемчуга. И считалась самой богатой страной в жемчужном промысле. Сегодня , что очень печально , утраченном..Но полюбоваться удивительной драгоценностью прошлого приглашаем вас в "Золотую кладовую".

Вот она самая крупная жемчужина в собрании Владимиро-Суздальского музея - заповедника. Дивное сокровище - основа серьги - подвески Казанской Богоматери из усыпальницы князей Пожарских. Музейщики называют ее "драгоценным желудем" в шляпке из золота и зелёной эмали.

Как она появилась на этом образе , с кем связана? Исторических сведений нет, но поверий вокруг самого жемчуга -немало. В том числе и о его небесном происхождении. Потому так почитают жемчуг в религии. Этим драгоценным камнем на иконах выделяют самое важное - нимб, фигуры святых, надписи, подчеркивая святость вещи.

Марина Быкова, зав. сектором древнерусского искусства ВСМЗ:

- Этот крест отличается совершенными жемчужинами. Крупными круглыми идеальной формы, на Руси его называли "окатным" , когда его клали на ровную поверхность, он катился.

А чем дольше катился, тем выше была его стоимость . Красота жемчуга , его обилие в России ошеломляло иностранцев . Причем не только на одежде знати. На Руси жемчуг носила каждая крестьянка. И добывали его , как рыбу , в естных реках. Правда , относились с особой почтительностью. Искать жемчуг отправлялись помывшись и надев чистую одежду. Считалось, что жемчуг не выносит ни дурных слов , ни запахов.

Марина Быкова зав сектором древнерусского искусства ВСМЗ:

- К нашей русской красоте - белому лицу, румяным щекам черным бровям очень шли жемчуга со своим белым блеском. Есть серьги сложной формы- голубцы, а есть серьги которые отличаются по количеству подвесок- двойчатки или тройчатки.

Жемчуг считался исконно русским украшением. Длинные жемчужные пряди - рясны - украшали кокошники и кички. Их подвешивали и к иконам, изображающим Богоматерь. Цена жемчужного кокошника доходила до тысячи рублей: в 100 раз дороже лошади в те времена. Такой свадебный венец передавали по наследству , в приданое. Существовала и особая техника вышивания.

- Жемчуг не пришивался непосредственно на ткань, для него делалась основа - из белого шнура или ниток. Затем жемчуг снизывался в одну прядь и накдладывалась на основу, а после этого каждая жемчужинка стежком прикреплялась к основе.

Вышивали жемчугом женщины, а вот добывали его исключительно мужчины. Чтобы днями бродить по шею в холодной воде , нужны были здоровье и выдержка. А добыв жемчужину, держали ее за щекой до 6 часов, чтоб затвердела. Добывали ли жемчуг во Владимирской губернии- не известно. Но не исключено. Ведь жемчужным промыслом занимались не только на северных реках, но и в Подмосковье , и Нижегородской губернии.

К сожалению нет ни одной раковины моллюска и в коллекции владимирских музейщиков. Сегодня пресноводный жемчуг - исчерпанный природный ресурс.Загрязнение и обмеление малых рек уничтожило пресноводных жемчужниц. Возможность насладиться этим даром природы дают только музейные коллекции.

Татьяна Воронцова. Максим Котов . Вести- Владимир.