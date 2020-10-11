Поиск ведут практически круглосуточно – одна группа сменяет другую.

Поиск ведут практически круглосуточно – одна группа сменяет другую. Участвуют не только спасатели, полиция, волонтёры отрядов «Лиза Алерт» из разных регионов: из Московской, Калужской, Ивановской, Рязанской, Ярославской областей. Ищут мальчика и местные жители.Привлекли даже военных – военнослужащих Западного военного округа. Солдаты прочёсывают окрестные поля. Скрупулёзно осматривают каждую канаву, «перерывают» каждый перелесок. Всего к поискам привлечены более 120 человек: 50 военнослужащих гвардейского Московско-Тартуского учебного центра ЗВО, представители МВД по Владимирской области, МЧС, Следственного комитета, прокуратуры, администраций района и области. К поисковым операциям привлекались и 18 единиц техники (включая снегоболотоход «Шерп» и две служебные собаки). Итоги пока неутешительные – мальчик так и не найден. Савелия объявили в федеральный розыск и пообещали вознаграждение за любую достоверную информацию о нём. Сейчас добровольцы просят владимирцев пополнить ряды поисковых отрядов и помочь волонтерам.Если вы готовы помочь в поисках, надевайте закрытую одежду, которую не жалко, удобную обувь с фиксированным голенищем, обязательно возьмите с собой запасной комплект сухой одежды, перекус, запас воды. Если у вас есть фонарь, туристический навигатор, рация - берите с собой. Если нет - вам предоставят необходимое оборудование в штабе. Если вы нуждаетесь в регулярном приеме медикаментов, возьмите с собой запас требуемых лекарств.Помните - помочь может каждый. Если вы готовы провести свои выходные с нами на поиске Савы - позвоните по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или информационным координаторам поиска: Мария Лебедь 89253111880, Екатерина Мэнкс 89100917582.