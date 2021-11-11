Противоправные факты выявлены участковыми уполномоченными полиции.

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Александровскому району при проведении профилактических мероприятий выявлены факты нарушения миграционного законодательства.Установлено, что житель Струнино в период с мая по июль текущего года направил в территориальный отдел шесть уведомлений о прибытии иностранных граждан, указав местом их проживания свою квартиру. Однако реального намерения предоставить жилое помещение у фигуранта не было.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).