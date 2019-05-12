Злоумышленник снял с подножки стоявший на территории парковки мотоцикл марки «Кавасаки» и вручную пытался вывезти транспортное средство за ее пределы...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Басманному району задержали 33-летнего ранее неоднократно судимого приезжего мужчину, подозреваемого в попытке кражи мотоцикла марки «Кавасаки».Сотрудники полиции, выполняя патрулирование территории, обратили внимание на мужчину, который снял с подножки стоявший мотоцикл и вручную пытался вывезти его за пределы парковки. Документы на транспортное средство гражданин предъявить не смог, после чего был задержан полицейскими.Позже в полицию поступило заявление от 36-летнего владельца мотоцикла. По словам заявителя, он приехал на работу и оставил мотоцикл на стоянке на улице Земляной Вал, откуда его и пытался похитить злоумышленник.В настоящее время транспортное средство возвращено владельцу.По данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60